Irak ile PKK arasında çatışma! Ölüler var

Irak'ın kuzeyinde, Irak askerleri ile PKK arasında çatışma çıktı. Meydana gelen olay 2 Irak askerinin ve 5 PKK'lı terörist öldü.
18 Mart 2019 Pazartesi 00:15
Irak ordusundan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Irak askerleri ile PKK arasında çıkan çatışmada 2 Irak askerinin ve 5 PKK'lı terörist öldüğü bildirildi.
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 00:15
YORUM YAZ