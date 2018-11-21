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Irak ile İran sınır iş birliği protokolü imzaladı

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:23
Irak ile İran sınır iş birliği protokolü imzaladı

SÜLEYMANİYE (AA) - İran ile Irak,sınır şeridinde güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Irak'ın Süleymaniye kentinde iki gün süren sınır güvenliği toplantısının ardından imzalanan protokol, Bağdat ile Tahran askeri sınır yetkilileri tarafından düzenlenen ortak basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

İmzalanan protokole ilişkin açıklamalar yapan Irak Birinci Sınır Bölgesi Komutanı Albay Şerko Abdullah, "Sınır bölgelerindeki vilayetlerden sorumlu komutanlar bundan sonra 6 ayda bir toplanarak mevcut protokolü gözden geçirecek ve protokol yeniden imzalanacak." dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Irak Birinci Sınır Bölgesi Komutanlığı'na tabi olduğunu hatırlatan Abdullah, söz konusu komutanlığın, İran'ın Batı Azerbaycan, Kürdistan ve Kermanşah vilayetleriyle komşu olduğunu belirtti.

Sınırların daha iyi korunması için yeni bir güvenlik mekanizması kurulduğunu ve protokolün buna göre imzalandığını ifade eden Abdullah, söz konusu protokol hakkında daha fazla bilgi vermedi.

Öte yandan İran'ın Kürdistan Vilayeti Sınır Muhafızları Komutanı Kiyomerz Şeyhi ise "Irak'ın Birinci Sınır Bölgesi Komutanlığı ile komşu vilayetlerin güvenliğinin korunması amacıyla sınır iş birliği protokolü imzaladık." dedi.

- İran ile IKBY arasındaki sınır

Irak ile İran arasındaki yaklaşık bin 450 kilometrelik sınır hattının üçte birini "Birinci Sınır Bölgesi" olarak adlandırılan IKBY toprakları oluşturuyor. İran ile IKBY arasında uluslararası geçişlere açık 3 sınır kapısı bulunmasına rağmen, sadece bölge halkları tarafından kullanılan mevcut 5 gayri resmi geçiş noktası daha bulunuyor.

İki ülke sınırında yaşanan en önemli sorunun terörün yanı sıra uyuşturucu ve içki kaçakçılığı olduğu belirtiliyor.

IKBY'de konuşlanan İran'a muhalif İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne (İKDP) bağlı milisler, sınır üzerinden zaman zaman silahlı eylemler düzenliyor. İKDP milislerinin yanı sıra, İran'dan gelen uyuşturucu tacirleri ve Irak'tan giden içki kaçakçıları da sınır tehdidini oluşturan diğer unsurlar arasında yer alıyor.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 17:23
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  3. sınır iş birliği protokolü

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