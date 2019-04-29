"Irak ile 20 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak istiyoruz"

ERBİL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Irak arasında belirlenen 20 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak istediklerini belirterek, "Ticaretimizin artması için ikinci bir kapıya ihtiyacımız var. Diğer taraftan Irak'ın ve bölgenin gerçek anlamda ticarette bir merkez olması için bu kapının açılması gerekiyor." dedi.

Irak'taki temasları kapsamında Erbil'e gelen Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığında Türkmen siyasi temsilcilerle bir araya geldikten sonra Türkmen Basın Ajansı (TBA) ve Türkmeneli TV'ye açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Bağdat'taki temaslarına değinerek, "Irak Başbakanı (Adil) Abdulmehdi Türkiye'yi ziyaret edecek. Onun hazırlıklarını yaptık. Diğer taraftan Cumhurbaşkanımızın yıl sonuna doğru ziyareti olacak. Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı'na katılacak. Onun hazırlıklarını da yaptık." diye konuştu.

Türkmenlerin haklarını her zaman savunduklarını dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Herhangi bir pozitif ayrımcılık yapılmasını değil gerçek haklarının verilmesi yönünde düşüncemizi söylüyoruz. Irak'taki Türkmenler, Irak içinde üçüncü en büyük etnik grup. Diğer taraftan Irak'ta yaşayan Türkmenler Irak'a, Irak devletine ne kadar bağlı olduklarını her zaman göstermişlerdir ve özellikle DEAŞ'a karşı mücadelede devletine ve vatanına nasıl sahip çıktıklarını herkes görmüştür."

Çavuşoğlu, Irak'taki siyasi sürecin kapsayıcı olması gerektiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkmen kardeşlerimizin de sürece dahil olması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da tüm muhataplarına, (Irak) Cumhurbaşkanına, Meclis Başkanına da iletmiştir. Tüm bu konuları Bağdat'ta değerlendirdik ancak ikili ilişkilerimizin gelişmesi, Irak'ın yeniden imarı, inşası, şehirlerin yeniden inşası da önemli. Türkiye bu konuda önemli bir rol oynayacaktır."

- "Yeni ticaret kapısının açılması önemli"

Çavuşoğlu, Irak ile ticaret hacmi ve sınır kapılarının açılmasına ilişkin şunları söyledi:

"Yeni ticaret kapısının açılması iki bakımdan önemlidir. 20 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak istiyoruz ve bu hedef en son Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in Türkiye’ye ziyaretinde cumhurbaşkanları tarafından belirlenmiştir. Ticaretimizin artması için ikinci bir kapıya ihtiyacımız var. Diğer taraftan Irak'ın ve bölgenin gerçek anlamda ticarette bir merkez olması için bu kapının açılması gerekiyor yani Irak'ın Körfez ile Avrupa arasında Türkiye üzerinden bir ticaret merkezi olabilmesi için bizim bir kapıya ihtiyacımız var."

Çavuşoğlu, yeni sınır kapısının açılması konusuna da değinerek, "Gümrük kapılarının kontrolü konusunda kendi aralarında (Bağdat ile Erbil) bir mutabakata vardıkları zaman bu iş daha kolay olacak. Bağdat'ın da hatta Basra'nın da bu ikinci kapının açılması için çok istekli olduklarını gördük. O bölgenin de ekonomik kalkınması bakımından sadece Basra'ya kadar değil, Irak'ın kuzeyinin de kalkınması bakımından da bu gümrük kapısı önem arz ediyor. Bunun üzerinde çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkmen kardeşlerimizle bağımızı kimse sorgulayamaz"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) mutlaka Türkmenlere yer verilmesi gerektiğini ve bunun Türkmenlere bir lütuf olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, Türkmenlerin Irak'ın kalkınması için büyük katkı sağladığını belirtti.

Türkmenlerin Irak'a bağlılıklarını her türlü kanıtladığını aktaran Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim de Türkmen kardeşlerimizle bağımızı kimse sorgulayamaz. Biz Türkmen kardeşlerimizin burada birlik ve beraberlik içinde olmasını arzu ediyoruz ve geçmişten alınan derslerin de gerçekten geleceğe ışık tutması gerekiyor. Son zamanlarda Türkmen kardeşlerimiz arasındaki birliğin beraberliğin pekiştiğini görüyoruz. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Dolayısıyla nasıl Bağdat'ta Türkmen kardeşlerimizin meselesi gündeme geldiyse Erbil'de de gündeme gelecektir. Bugün Türkmen kardeşlerimizle sayın Bakanımız (IKBY Adalet Bakanı Sinan Çelebi), Irak Türkmen Cephesi Başkanımız Erbil'de diğer arkadaşlarımızla da faydalı bir toplantı yaptık."