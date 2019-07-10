0553 313 94 23

Irak Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatının kesintiye uğramasını istemiyor

Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadhban:"Bölge çatışma ve halkları yoran savaşlardan çok çekti. Artık barış ve istikrar gerekiyor""Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatı hiçbir şekilde kesintiye uğramamalı"

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:39
Irak Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatının kesintiye uğramasını istemiyor

BAĞDAT (AA) - Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadhban, ABD ile İran arasındaki gerginlik nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatının kesintiye uğramasını istemediklerini söyledi.

Bağdat'ta katıldığı enerji konulu bir konferans sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gadhban, bölgede ABD ile İran arasındaki gerginlikten kaynaklı olası çatışma durumunda Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatının durma ihtimaline ilişkin, "Umarız böyle bir durum yaşanmaz. Bölge çatışma ve halkları yoran savaşlardan çok çekti. Artık barış ve istikrar gerekiyor. Ambargolar iktidarları düşürmez, halkları etkiler." dedi.

Hürmüz Boğazı'ndan her gün yaklaşık 18 milyon varil petrol sevkiyatı gerçekleştiğine işaret eden Iraklı Bakan, "Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatı hiçbir şekilde kesintiye uğramamalı. Bunun etkilenmeden devam etmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, dün yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatında herhangi bir kesinti yaşanması halinde, bunun ülke ekonomisi için "büyük engel" oluşturacağını dile getirmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:39
  1. Bağdat
  2. Hürmüz Boğazı
  3. Irak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig'de Mehmet Topal fırtınası! Herkes onu istiyor
    1. Süper Lig'de Mehmet Topal fırtınası!..
    2. Suçüstü yakalanan hırsızlık..
    3. Türkiye'nin altın ithalatı rakamları..
    4. Kurbanlıkların yüzde 100'ü yerli olacak
    5. Ünlü Çeçen komutan Şamil Basayev şehit..
    6. Döviz kurları
    7. Terör devleti İsrail Türkiye'nin..
    8. Kadın milli voleybolcuların hedefi..
    9. Selman Alman devini ayartmaya çalıştı:..
    10. İstanbul misafirperverlikte Avrupa'da..
    11. TİKA'dan Uganda'da 3D tasarım ve..
    12. Diyanet İşleri Başkanlığından '15..
    13. Fenerbahçe Beko'da ayrılık
    14. Hindistan'da şiddetli yağışlar 85 bin..
    15. Diyarbakır'da büyük tehlike! Kız yurdu..
    16. Bebeklerde ilk göz muayenesi ne zaman..
    17. Göztepe'de Ghilas ile yollar ayrıldı
    18. Kastamonu'da 3 FETÖ sanığına hapis..
    19. Merkel: "Endişeye gerek yok, iyiyim"
    20. FHGC üyeleri İHA sertifikalarını aldı
    21. Aydos ormanında korkutan yangın
    22. Şanlıurfa modern yollara kavuşuyor
    23. Gaziantep Basketbol’dan iki transfer..
    24. FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına"..
    25. Vince çarpan araçta feci şekilde can..
    26. Kiraz’den belediyeye eleştiri
    27. Erdoğan duyurmuştu! İlk personellerini..
    28. Malatya Yeşilyurt Belediyespor,..
    29. Alzheimer hastası yaşlı adamdan haber..
    30. Malatya’da iki otomobil kafa kafaya..
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"