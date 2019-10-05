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Irak'ta flaş görüşme! Hükümet, göstericilerin temsilcileriyle bir araya geldi

1 Ekim'den bu yana halkın protestolarının sürdüğü Irak'ta hükümet, göstericilerin temsilcilerinden oluşan heyetle görüştü.

05 Ekim 2019 Cumartesi 13:42
Irak'ta flaş görüşme! Hükümet, göstericilerin temsilcileriyle bir araya geldi

Irak hükümeti, "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yetersizliği" nedeniyle yönetimi protesto eden göstericilerin temsilcilerinden oluşan heyetle görüştü.

Irak devlet televizyonunun haberine göre, Başbakanlık yetkilileri Bağdat ve diğer 7 kentteki göstericilerin temsilcilerinden oluşan heyetle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı

Öte yandan Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi de mecliste göstericilerin temsilcilerinden bir grubu kabul etti.

Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 13:42
  1. Irak hükümeti
  2. Irak devlet televizyonu
  3. Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi
  4. yolsuzluk
  5. işsizlik
  6. kamu hizmetleri

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