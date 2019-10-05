Irak'ta flaş görüşme! Hükümet, göstericilerin temsilcileriyle bir araya geldi
1 Ekim'den bu yana halkın protestolarının sürdüğü Irak'ta hükümet, göstericilerin temsilcilerinden oluşan heyetle görüştü.05 Ekim 2019 Cumartesi 13:42
Irak hükümeti, "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yetersizliği" nedeniyle yönetimi protesto eden göstericilerin temsilcilerinden oluşan heyetle görüştü.
Irak devlet televizyonunun haberine göre, Başbakanlık yetkilileri Bağdat ve diğer 7 kentteki göstericilerin temsilcilerinden oluşan heyetle bir araya geldi.
Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı
Öte yandan Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi de mecliste göstericilerin temsilcilerinden bir grubu kabul etti.
Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.
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