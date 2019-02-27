Irak, Hindistan’dan tavuk ithalatını yasakladı Irak’ın geçtiğimiz günlerde kuş gribi hastalığının saptandığı Hindistan’dan tavuk ithalatına yasak getirdiği belirtildi.

Irak’ın geçtiğimiz günlerde kuş gribi hastalığının saptandığı Hindistan’dan tavuk ithalatına yasak getirdiği belirtildi.

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nün (OIE) 26 Ocak’ta yayımladığı raporda Hindistan’da H5N1 tipi kuş gribi virüsü saptandığı açıklamasının ardından, Hindistan’dan canlı ve dondurulmuş tavuk, yumurta ve her türlü kanatlı hayvanların ithal edilmesine yasak uygulandığını bildirdi.

Bakanlık açıklamasında yasağın, Iraklı tüketicinin sağlığını korumak ve toplum için büyük tehlike arz eden hastalığın ülkeye bulaşmasını önlemek amacıyla alındığını vurguladı.

Hindistan Tarım Bakanı Anis Ahmed, ülkenin Maharaştra eyaletinde ölen yaklaşık 50 bin kümes hayvanından alınan örneklerin hükümet laboratuvarlarına gönderildiğini belirterek test sonuçlarının, kuşların H5N1 nedeniyle öldüğünü doğruladığını belirtmişti.

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