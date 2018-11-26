THY- Euroleague
0553 313 94 23

Irak Genelkurmay Başkanı'ndan "Musul'da askeri tehdit bulunmuyor" açıklaması

Irak Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganimi:- "Musul'daki güvenlik durumu sakin ve kent kontrol altında"

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:17
Irak Genelkurmay Başkanı'ndan "Musul'da askeri tehdit bulunmuyor" açıklaması

BAĞDAT (AA) - Irak Genelkurmay Başkanı Korgeneral Osman el-Ganimi, Musul'daki güvenlik durumunun sakin olduğu ve kente yönelik askeri tehdit bulunmadığını belirtti.

Ganimi, Kerbela kentinde yaptığı açıklamada, Musul'daki durumun istikrarlı olduğunu söyleyerek, kente yönelik askeri tehdidin söz konusu olmadığını ifade etti.

"Musul'da güvenlik açığı açısından bazı eylemler meydana geldi. Bunları çözdük, bir kısmını da çözme aşamasındayız." diyen Ganimi, "Musul'daki güvenlik durumu sakin ve kent kontrol altında." yorumu yaptı.

- Sadr uyarmıştı

Şii lider Mukteda es-Sadr, 20 Kasım'da yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ nedeniyle Musul kentinin tehlikede olduğu uyarısında bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sadr, DEAŞ'tan yaklaşık 1,5 yıl önce geri alınan Musul'un örgütün uyuyan hücrelerinin faaliyete geçmesi sebebiyle tehlikeye girdiğini ifade etmişti.

Sadr, "Musul'u koruyun" çağrısı da yapmıştı. Sadr'ın yanı sıra Sünni lider Usame en-Nuceyfi'de hükümete Musul'un güvenliğini gözden geçirmesini istemişti.

Irak güvenlik güçleri, DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl kontrolünde tuttuğu Musul'u Temmuz 2017'de kurtarmıştı.

Irak'ta DEAŞ'ın elindeki bölgelerin büyük bölümü geri alınsa da örgüt mensupları, Musul'un kırsal çöl bölgelerinin yanı sıra Kerkük, Salahaddin ve Diyala arasındaki stratejik bölgeyle Irak-Suriye sınırına yakın Enbar vilayetinde terör eylemlerine devam ediyor.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 14:17
  1. deaş
  2. Irak
  3. Musul

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP MYK toplantısı
    1. CHP MYK toplantısı
    2. İtfaiye erinin Türk bayrağı hassasiyeti
    3. Kılıçdaroğlu Karamollaoğlu görüşmesi..
    4. Zonguldak'ta hamsi bereketi, yüzleri..
    5. AB Fransa'daki şiddet olaylarına..
    6. İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! 12..
    7. İşte Cemal Kaşıkçı gerçeği! Polis..
    8. GÖRÜŞ - Yemen'de sürdürülebilir..
    9. UEFA'dan Türk hakemlere görev
    10. AB'den Rusya'ya kınama
    11. Reel Kesim Güven Endeksi kasımda arttı
    12. Fransa'da çatışmalar polis şiddetine..
    13. ABD'ye, "Suudi-BAE koalisyonundan"..
    14. Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama..
    15. Ağrı merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu
    16. Bursa'da "Ulu Bozkırın Ruhu" resim..
    17. Krasnodar-Akhisarspor maçını Ivaylo..
    18. Krasnodar-Akhisarspor maçını Ivaylo..
    19. Kuru öksürüğe çareler
    20. Alman hasta bakıcının öldürdüğü iddia..
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    "Erdoğan, Hatipoğlu'nu aradı, konu kapandı!"
    "Erdoğan, Hatipoğlu'nu aradı, konu kapandı!"
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti