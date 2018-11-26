Irak Genelkurmay Başkanı'ndan "Musul'da askeri tehdit bulunmuyor" açıklaması

BAĞDAT (AA) - Irak Genelkurmay Başkanı Korgeneral Osman el-Ganimi, Musul'daki güvenlik durumunun sakin olduğu ve kente yönelik askeri tehdit bulunmadığını belirtti.

Ganimi, Kerbela kentinde yaptığı açıklamada, Musul'daki durumun istikrarlı olduğunu söyleyerek, kente yönelik askeri tehdidin söz konusu olmadığını ifade etti.

"Musul'da güvenlik açığı açısından bazı eylemler meydana geldi. Bunları çözdük, bir kısmını da çözme aşamasındayız." diyen Ganimi, "Musul'daki güvenlik durumu sakin ve kent kontrol altında." yorumu yaptı.

- Sadr uyarmıştı

Şii lider Mukteda es-Sadr, 20 Kasım'da yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ nedeniyle Musul kentinin tehlikede olduğu uyarısında bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sadr, DEAŞ'tan yaklaşık 1,5 yıl önce geri alınan Musul'un örgütün uyuyan hücrelerinin faaliyete geçmesi sebebiyle tehlikeye girdiğini ifade etmişti.

Sadr, "Musul'u koruyun" çağrısı da yapmıştı. Sadr'ın yanı sıra Sünni lider Usame en-Nuceyfi'de hükümete Musul'un güvenliğini gözden geçirmesini istemişti.



Irak güvenlik güçleri, DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl kontrolünde tuttuğu Musul'u Temmuz 2017'de kurtarmıştı.



Irak'ta DEAŞ'ın elindeki bölgelerin büyük bölümü geri alınsa da örgüt mensupları, Musul'un kırsal çöl bölgelerinin yanı sıra Kerkük, Salahaddin ve Diyala arasındaki stratejik bölgeyle Irak-Suriye sınırına yakın Enbar vilayetinde terör eylemlerine devam ediyor.