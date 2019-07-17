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Irak Dışişleri Bakanlığından saldırıya ilişkin açıklama: "Olayın ayrıntılarını takip ediyoruz."

Irak Dışişleri Bakanlığından saldırıya ilişkin açıklama: "Olayın ayrıntılarını takip ediyoruz.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:04
Irak Dışişleri Bakanlığından saldırıya ilişkin açıklama: "Olayın ayrıntılarını takip ediyoruz."

Irak Dışişleri Bakanlığından saldırıya ilişkin açıklama: "Olayın ayrıntılarını takip ediyoruz."

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:04
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