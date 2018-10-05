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Irak Dışişleri Bakanlığı, Batman'daki terör saldırısını kınadı

Irak Dışişleri Bakanlığı, Batman'da 8 askerin şehit olduğu, bir askerin  yaralandığı terör saldırısıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

05 Ekim 2018 Cuma 08:20
Irak Dışişleri Bakanlığı, Batman'daki terör saldırısını kınadı

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Mahcub, yaptığı açıklamada,  "Irak Dışişleri Bakanlığı, Batman kırsalında birçok askerin ölümü ve  yaralanmasına neden olan, Türk ordusuna ait bir araca karşı düzenlenen terör  saldırısını şiddetle kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Irak'ın, gerekçesi ne olursa olsun terör ve şiddete karşı durduğunu  vurgulayan Mahcub, güvenlik ve istikrarın korunmasında komşu ülke Türkiye ile  dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Batman'ın Gercüş ilçesinin Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit  ilçesinin Umutlu köyü kırsalında dün operasyona giden askerleri taşıyan Kobra  tipi zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan  el yapımı patlayıcı infilak ettirilmişti. Saldırı sonucu 8 asker şehit olmuş, bir  asker yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 08:20
  1. Batman
  2. Mardin
  3. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Mahcub

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