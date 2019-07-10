Irak Dışişleri Bakanı bugün Ankara’ya geliyor

Irak Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve Ulusal İstihbarat Başkanından oluşan heyet, bugün Ankara’yı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından söz konusu ziyarete ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin 15 Mayıs 2019 tarihinde ülkemize yaptığı ziyarette, iki ülke arasında askeri ve güvenlik iş birliği alanında ortak belge imzalanması için çalışmalara başlanması hususunda bir anlayışa varılmıştı. Bu çerçevede, Irak Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve Ulusal İstihbarat Başkanından oluşan bir heyet, Sayın Dışişleri Bakanımız, Sayın Milli Savunma Bakanımız ve Sayın Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızdan müteşekkil bir heyetle görüşmelerde bulunmak üzere 10 Temmuz 2019 tarihinde Ankara’yı ziyaret edecektir.”