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Irak Cumhurbaşkanı'ndan Türk firmalara "yatırım" çağrısı

25 Nisan 2019 Perşembe 20:13
Irak Cumhurbaşkanı'ndan Türk firmalara "yatırım" çağrısı

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Türk firmalarını yeniden imar kapsamında, Irak'ta yatırım yapmaya çağırdı.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Salih, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün ve beraberindeki heyeti Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Salih, Irak ve Türkiye arasındaki köklü ilişkilere vurgu yaparak, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari alandaki iş birliğinin de güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Irak'ın yatırıma ihtiyaç duyan bir ülke olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Salih, inşaat ve diğer alanlarda büyük tecrübelere sahip Türk firmalarına, Irak'ın yeniden imarı kapsamında yatırım yapma çağrısında bulundu.

Büyükelçi Yıldız da Türk firmalarının, Irak'ta büyük projelere imza atmaya ve yatırım yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, bugün "Irak'ın Yeniden İmarı İçin Türkiye-Irak İnşaat Forumu" düzenlendi.

Foruma, Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın yanı sıra Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün ile Türk ve Iraklı müteahhitler de katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 20:13
  1. Berhem Salih
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