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Irak Cumhurbaşkanı'ndan "tansiyonu düşürün" açıklaması

- ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Kenneth McKenzie ve beraberindeki heyeti kabul eden Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih bölgedeki tansiyonun düşürülmesi çağrısı yaptı

09 Nisan 2019 Salı 23:13
Irak Cumhurbaşkanı'ndan "tansiyonu düşürün" açıklaması

İSTANBUL (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Kenneth McKenzie ile yaptığı görüşmede, "bölgedeki tansiyonun düşürülmesi" çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yayımlanan yazılı açıklamaya göre, Salih, McKenzie ve beraberindeki heyeti başkent Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Açıklamada, Salih'in bölgesel ve uluslararası güvenliğin güçlendirilmesi, ortak eylemlerin hayata geçilmesi hedefi kapsamında, bölgedeki tansiyonun düşürülmesine vurgu yaptığı belirtildi.

CENTCOM Komutanı McKenzie de terörün ortadan kaldırılması için ülkesinin Iraklı güçlere destek vermeyi sürdüreceğini kaydetti.

- ABD'nin DMO'yu terör listesine alması

ABD Başkanı Trump, dün İran Devrim Muhafızları Ordusunun ülkesinin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuştu.

Beyaz Saray'dan Trump adına yapılan yazılı açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusu, İran hükümetinin küresel terörizm kampanyasını yönlendirme ve uygulama konusundaki ana aracıdır." ifadelerine yer verilmişti.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu yabancı terör örgütleri listesine dahil etmesine karşılık, CENTCOM'u terör örgütleri listesine aldığını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 23:13
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