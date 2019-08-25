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Irak Cumhurbaşkanından "sorunların yasal çerçevede çözülmesi" vurgusu

25 Ağustos 2019 Pazar 11:13
Irak Cumhurbaşkanından "sorunların yasal çerçevede çözülmesi" vurgusu

İSTANBUL (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Haşdi Şabi üslerine yönelik düzenlenen hava saldırısına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini, sorunların yasal çerçevede çözüleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığına ait internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Salih başkent Bağdat'taki Selam Sarayı'nda, Irak Meclisi'nde en büyük ikinci parti Fetih Koalisyonu lideri ve Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amıri, Eski Başbakan ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki, eski Meclis Başkanı ve Milletvekili Selim el-Cuburi ile görüşmeler yaptı.

Görüşmelerde, Irak'ın farklı yetkilere sahip kurumlarının önemine değinen Salih, "Krizlerle, anayasa prensipleri ve yasal çerçeveye bağlı kalarak başa çıkılması gerektiği" vurgusu yaptı.

Salih, diğer ülkelerin Irak'ın çatışma sahasına dönüşeceğine ilişkin fikirlerine şiddetle karşı çıktığını belirterek ülkesinin, barış, gelişme, kalkınma ve bölgesel dayanışmanın sağlanması adına birlik ve beraberlik içinde çalışacağını aktardı.

Irak'taki Haşdi Şabi üslerindeki cephaneliklerde meydana gelen patlamalara ilişkin devlet kurumlarının soruşturmayı tamamlamaya çalıştığına dikkati çeken Salih, çıkacak sonucun da güvenlik, bağımsızlık ve egemenliğin güçlendirilmesine yönelik atılacak adımların gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

- Haşdi Şabi cephaneliklerindeki patlamalar

Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu Şuheda, Eşref, Sakr ve Beled üslerine, 19 Temmuz-20 Ağustos tarihlerinde hava saldırıları düzenlenmişti.

Irak'taki Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis de geçen çarşamba günü yaptığı açıklamada üslere yönelik saldırılardan ABD'yi sorumlu tutmuş, İsrail'e ait 4 insansız hava aracının Azerbaycan üzerinden ABD'nin Irak'taki filosuna bu yıl dahil edildiğini ve askeri üsler üzerinde uçuş yaptığını iddia etmişti.

Haşdi Şabi Heyeti Başkanı ve Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih Feyyad da aynı gün konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama, soruşturma sonucu saldırının dışarıdan planlandığının tespit edildiğini belirtmiş, Mühendis'in açıklamalarının ise Haşdi Şabi'nin resmi görüşünü yansıtmadığını ifade etmişti. Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Feyyad, ABD ve İsrail'i açık bir şekilde suçlamaktan kaçınmıştı.

Londra'dan yayımlanan Suudi Arabistan destekli Şarkulevsat gazetesi ise Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin, ABD ve Rusya'dan aldığı onayla Irak'ta İran'a ait silah ve füze depolarına saldırılar düzenlediğini yazmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, salı günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptığı açıklamada, Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 11:13
  1. Berhem Salih
  2. Haşdi Şabi
  3. Irak

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