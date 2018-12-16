Irak Cumhurbaşkanı'ndan flaş karar! Vatandaşlıktan ayrıldı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Anayasası uyarınca İngiliz vatandaşlığından ayrıldığını duyurdu.

Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Lokman el-Feyli, yaptığı açıklamada Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in Saddam Hüseyin rejimi döneminde aldığı İngiltere vatandaşlığından Irak Anayasası'ndaki ilgili madde uyarınca çıktığını duyurdu. Irak Anayasası'nın 18. maddesinin 4. fıkrası, üst düzey makamlardaki yetkililerin başka bir ülke vatandaşı olmalarını yasaklıyor.

Ekim ayında seçilmişti

Salih, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) adayı olarak geçen Ekim ayında cumhurbaşkanlığına seçilmişti.