0553 313 94 23

Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten "İran ile ilişkileri güçlendirme" vurgusu

14 Ocak 2019 Pazartesi 23:41
Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten "İran ile ilişkileri güçlendirme" vurgusu

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İran ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, bunun bölgenin güvenlik ve istikrarı için gerekli olduğunu söyledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'a gelen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, başkent Bağdat'ta Selam Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Irak Cumhurbaşkanı Salih tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ile bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Salih, İran ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, bunun bölgenin güvenlik ve istikrarı için gerekli olduğunu ifade etti.

Bölgedeki sorunlara dikkati çeken Salih, "Bölgenin ekonomi ve ticari olarak canlandırılması ve halkların huzur ve refah içinde yaşayabilmesi için sorunların barışçıl yollarla çözülmesi gerekir." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de ülkesinin Irak ile iş birliğinin daha fazla geliştirilmesi arzusunda olduğunu belirterek, İran'ın tüm alanlarda Irak hükümeti ve halkını desteklediğini kaydetti.

Zarif, 4 günlük ziyaret kapsamında dün vardığı Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim ile bir araya gelmişti. Süleymaniye ve Kerbela'da yapılacak ekonomi konferanslarına katılacak olan Zarif'in Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 23:41
  1. Bağdat
  2. Irak Cumhurbaşkanı Behram Salih
  3. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polonya ayakta! Öldürülen belediye başkanı için toplandılar
    1. Polonya ayakta! Öldürülen belediye..
    2. Üzerine tomruk düşen işçi ağır yaralandı
    3. Katar'dan Körfez krizinin çözümü için..
    4. HTŞ'den Türkiye'ye destek: PKK ortadan..
    5. Fransa Dışişleri Bakanından Suriye'de..
    6. Tehdidin ardından Pompeo'dan komik..
    7. Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten "İran ile..
    8. Bilgöl'de yarın okullar tatil!
    9. Domuz sürüsü köye indi!
    10. Ankara'da korkutan yangın! İtfaiye..
    11. "Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok"
    12. Yunanistan'dan Rusya'ya "Makedonya"..
    13. Kılıçdaroğlu'na Lüksemburglu bakandan..
    14. Olympique Lyon, Boubacar Fofana'yı..
    15. Fatih'te korkutan depo yangını!
    16. Diş ağrısına ne iyi gelir? | Diş..
    17. Theresa May'den Brexit çağrısı: Bir..
    18. 2019 KPSS başvuru tarihi - 2019 KPSS..
    19. İstanbul'da feci kaza! Taksi, TIR'a..
    20. Hamsi, tavuğun fiyatını geçti
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Trump'ın Türkiye tehdidine Rusya'dan yanıt!
    Trump'ın Türkiye tehdidine Rusya'dan yanıt!

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!