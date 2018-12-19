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Irak Cumhurbaşkanı Salih'in "Şam'a gideceği iddiası" yalanlandı

19 Aralık 2018 Çarşamba 12:07
Irak Cumhurbaşkanı Salih'in "Şam'a gideceği iddiası" yalanlandı

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in birkaç gün içinde Şam'a giderek Suriye rejimi lideri Beşşar Esed ile bir araya geleceği iddiaları yalanlandı.

Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Lokman Feyli, yaptığı yazılı açıklamada, Salih'in birkaç gün içerisinde Suriye'nin başkenti Şam'a resmi ziyarette bulunacağına dair ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Komşu ülkelere yönelik ziyaretlerin olabileceğini ve bunun da önceden duyurulacağını kaydeden Feyli, ancak Suriye'ye ilişkin henüz böyle bir hazırlığın söz konusu olmadığını ifade etti.

Irak yerel medyası başta olmak üzere bazı Arap basınında Salih'in önümüzdeki günlerde Şam'da Esed'i ziyaret edeceğine ilişkin iddiaların yer aldığı haberler yayınlanmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 12:07
  1. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih
  2. Lokman Feyli
  3. Şam
  4. yalanlama
  5. ziyaret

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