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Irak Cumhurbaşkanı Salih ülkesinin egemenliğine saygı duyulmasını istedi

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, terör örgütü DEAŞ’ın Irak-Suriye sınırında varlık gösterdiğini belirterek bütün tarafları ülkesinin egemenliğine saygı duymaya çağırdı.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:37
Irak Cumhurbaşkanı Salih ülkesinin egemenliğine saygı duyulmasını istedi

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, terör örgütü DEAŞ’ın Irak-Suriye sınırında varlık gösterdiğini belirterek bütün tarafları ülkesinin egemenliğine saygı duymaya çağırdı.


Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Süleymaniye’deki Amerikan Süleymaniye Üniversitesi tarafından düzenlenen 6. Süleymaniye Forumu’nda yaptığı konuşmada, terör örgütü DEAŞ’ın Irak-Suriye sınırında varlık gösterdiğini belirtti. Terörün kökünü kazımanın yalnızca askeri yollarla yapılmayacağının altını çizen Salih, bütün tarafların işbirliği ve desteğine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Irak’ın herhangi bir ülkenin askeri üssü olmayacağını kaydeden Salih, bütün tarafları ülkesinin egemenliğine saygı duymaya çağırdı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:37
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