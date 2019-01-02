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Irak Cumhurbaşkanı Salih Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşecek- İki liderin görüşmesinde ikili ilişkileri tüm yönleriyle ele almaları öngörülüyor

02 Ocak 2019 Çarşamba 12:04
Irak Cumhurbaşkanı Salih Türkiye'ye gelecek

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Irak Cumhurbaşkanı Salih, Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Salih'in Ankara'da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, ikili ilişkileri tüm yönleriyle ele almaları öngörülüyor.

Görüşmeler sırasında, çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi imkanları da değerlendirilecek.

Ayrıca, ziyaret çerçevesinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.



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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 12:04
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih

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