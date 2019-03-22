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Irak Cumhurbaşkanı Salih, Musul’da öfkeyle karşılandı

Irak’ın Musul kentinde 100 kişinin ölümüne neden olan feribot faciası sonrası kente gelen Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in konvoyu öfkeli vatandaşlar tarafından kuşatılırken, Musul Valisi Nofel Sultan’ın makam arabasını taşlandı.

22 Mart 2019 Cuma 13:14
Irak Cumhurbaşkanı Salih, Musul’da öfkeyle karşılandı

Irak’ın Musul kentinde 100 kişinin ölümüne neden olan feribot faciası sonrası kente gelen Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in konvoyu öfkeli vatandaşlar tarafından kuşatılırken, Musul Valisi Nofel Sultan’ın makam arabasını taşlandı.


Süleymaniye kentindeki Nevruz kutlamalarına katılan Cumhurbaşkanı Berhem Salih bu sabah feribot faciasının yaşandığı Musul kentine geldi. Salih’in konvoyunun geçişine izin vermeyen öfkeli vatandaşlar Salih’in kenti terk etmesini istedi. Faciadan sorumluların yargılanmasını isteyen öfkeli grup yolsuzluk aleyhine sloganlar atarken, Salih olayın yaşandığı eğlence parkına ulaşmasına izin verilmeyince bölgeden uzaklaştı.


Olay yerine gelen Musul Valisi Nofel Sultan’ın aracının taşlayan kalabalık grup yolsuzlukla suçladıkları valinin istifa etmesini istedi. Olay yerinden uzaklaşan Musul valisinin aracının camları kırıldı.


Dün sabah saatlerinde Musul kentindeki eğlence parkında ihmal soncu batan feribotta çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 100 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 120 kişi sulara kapılarak kayboldu.


Olayla ilgili yapılan soruşturma kapsamında feribot ile eğlence parkının sahiplerinin aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:14
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