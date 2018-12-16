Irak Cumhurbaşkanı Salih İngiliz vatandaşlığından ayrıldığını açıkladı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in İngiliz vatandaşlığından ayrıldığı belirtildi.

Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Lokman Feyli, yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Salih, Irak Anayasasındaki ilgili maddeyi göz önünde bulundurarak İngiliz vatandaşlığından yasal olarak feragat etti." ifadesini kullandı.

İngiltere'ye teşekkür

Açıklamada ayrıca "Salih'in, eski rejime (Saddam Hüseyin) muhalefeti sırasında verdiği vatandaşlıktan dolayı İngiltere'ye teşekkür ettiği" aktarıldı.

Irak Anayasasının 18. maddesinin 4. fıkrasında "Irak Cumhuriyeti'nde üst düzey görevlerde bulunanların, Irak dışında başka ülke vatandaşı olmamaları gerektiği " ifade ediliyor.

Berhem Salih'in görevi devraldığı eski Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un da göreve geldikten kısa süre sonra İngiliz vatandaşlığından ayrıldığı açıklanmıştı.