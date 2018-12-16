0553 313 94 23

Irak Cumhurbaşkanı Salih İngiliz vatandaşlığından ayrıldı

16 Aralık 2018 Pazar 12:42
Irak Cumhurbaşkanı Salih İngiliz vatandaşlığından ayrıldı

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in İngiliz vatandaşlığından ayrıldığı açıklandı.

Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Lokman Feyli, yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Salih, Irak Anayasasındaki ilgili maddeyi göz önünde bulundurarak İngiliz vatandaşlığından yasal olarak feragat etti." ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca "Salih'in, eski rejime (Saddam Hüseyin) muhalefeti sırasında verdiği vatandaşlıktan dolayı İngiltere'ye teşekkür ettiği" aktarıldı.

Irak Anayasasının 18. maddesinin 4. fıkrasında "Irak Cumhuriyeti'nde üst düzey görevlerde bulunanların, Irak dışında başka ülke vatandaşı olmamaları gerektiği " ifade ediliyor.

Berhem Salih'in görevi devraldığı eski Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un da göreve geldikten kısa süre sonra İngiliz vatandaşlığından ayrıldığı açıklanmıştı.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 12:42
  1. Berhem Salih
  2. Irak
  3. İngiliz vatandaşlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa'da hamamda karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
    1. Bursa'da hamamda karbonmonoksit..
    2. ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’..
    3. Çavuşoğlu: Trump, Gülen'in iadesi için..
    4. Avcılar'da otomobil direğe çarptı: 4..
    5. Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem
    6. Rize'deki saldırıda yaralanan Personel..
    7. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    8. Afrin’de halk pazarına bombalı saldırı
    9. Endonezya 6.2 ile sallandı
    10. İsrail güçleri âmâ Filistinliyi..
    11. Afrin'de pazar yerine terör saldırısı
    12. Judo: Masterler Turnuvası
    13. Ağır kaldırmak adele yırtığı yapabilir
    14. Duyan poşetleri kaptığı gibi dağa koştu!
    15. Doğum kontrol hapları ses kısıklığı..
    16. Irak Cumhurbaşkanı Salih İngiliz..
    17. İsveç'teki anlaşmanın ardından..
    18. Banyo aynalarını sirkeyle temizleyin
    19. Diş sağlığına önem verin
    20. Hanımların gözdesi 'batik'
    HDP'nin Ermeni milletvekili Garo Paylan'ın 'Abdülhamid' isyanı: Nerede bir hain varsa Ermeni
    HDP'nin Ermeni milletvekili Garo Paylan'ın 'Abdülhamid' isyanı: Nerede bir hain varsa Ermeni
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    MHP'nin adayı geri çekildi
    MHP'nin adayı geri çekildi
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı