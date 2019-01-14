0553 313 94 23

Irak Cumhurbaşkanı Salih ile Ürdün Kralı Abdullah bölgedeki gelişmeleri görüştü

14 Ocak 2019 Pazartesi 19:03
Irak Cumhurbaşkanı Salih ile Ürdün Kralı Abdullah bölgedeki gelişmeleri görüştü

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, başkent Bağdat'ta bir araya geldi.

Irak Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaretle Irak'a gelen Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Salih tarafından karşılandı.

Selam Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan resmi törenin ardından liderler basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, bölgedeki son siyasi gelişmeler başta olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren meseleler ele alındı.

İkilinin Irak ile Ürdün arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri değerlendirdiği görüşmede, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada, bölge güvenliğindeki istikrarın korunmasında Irak ile Ürdün'ün rolüne vurgu yapılarak, bölgedeki kaosun sona ermesi için Bağdat ile Amman'ın ortak anlayışına dikkat çekildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 19:03
  1. Bağdat
  2. Irak
  3. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih
  4. Ürdün kralı 2. Abdullah

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Artvin Aday Tanıtım Toplantısı
    1. AK Parti Artvin Aday Tanıtım Toplantısı
    2. Benfica, Bruno Lage ile devam kararı..
    3. İtalyanlar yazdı: Galatasaray onunla..
    4. CHP'de Mustafa Sarıgül bombası! Aday..
    5. Kasımpaşa'da kupa mesaisi sürüyor
    6. Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı!..
    7. Irak Cumhurbaşkanı Salih ile Ürdün..
    8. Meksika devlet başkanından akaryakıt..
    9. Bıçaklanan belediye başkanı hayatını..
    10. Kurtulmuş, canlı yayında soruları..
    11. Yunanistan'dan skandal karar!..
    12. Filistin Radyo ve Televizyon Kurumu..
    13. “Mescid-i Aksa’daki gerilimden İsrail..
    14. Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı
    15. Almanya'da Türk avukata ikinci tehdit..
    16. Feci ölüm! İnceleme için geldiği..
    17. 17 yaşındaki kızı, internetten..
    18. Polonya'da bıçaklanan belediye başkanı..
    19. Uyuşturucuyu lavaş ekmeğin içine..
    20. Trump'tan flaş açıklama: Ruslar için..
    Melih Gökçek'ten o parti hakkında flaş sözler! 'Gezi zekalılar'
    Melih Gökçek'ten o parti hakkında flaş sözler! 'Gezi zekalılar'
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!