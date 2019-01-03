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Irak Cumhurbaşkanı Salih Ankara'da

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi

03 Ocak 2019 Perşembe 10:55
Irak Cumhurbaşkanı Salih Ankara'da

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, resmi görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Salih ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 10.30'da Esenboğa Havalimanı'na indi.

Salih'i havalimanında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri karşıladı.

Salih, ziyaret kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Liderlerin, ikili ilişkileri tüm yönleriyle ele almaları ve çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi imkanlarını değerlendirmesi bekleniyor. Görüşmeler sırasında Erdoğan ve Salih'in Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Salih, 2 Ekim'de göreve geldiğinden bu yana ilk defa Ankara'yı ziyaret ediyor.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 10:55
  1. Ankara
  2. Berham Salih
  3. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  4. Irak

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