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Irak Cumhurbaşkanı, KİK Genel Sekreteriyle bölgedeki gelişmeleri görüştü

- Resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gelen Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih,KİK Genel Sekreteri Abdullatif ez-Zeyyani ile bölgedeki siyasi ve güvenlik gelişmelerini görüştü

19 Kasım 2018 Pazartesi 15:52
Irak Cumhurbaşkanı, KİK Genel Sekreteriyle bölgedeki gelişmeleri görüştü

RİYAD (AA) - Resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gelen Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Abdullatif ez-Zeyyani ile bölgedeki siyasi ve güvenlik gelişmelerini görüştü.

KİK'ten yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Salih'in, başkent Riyad'da KİK Genel Sekreteri Zeyyani ile bir araya geldiği kaydedildi.

İkilinin görüşmede, bölgedeki siyasi ve güvenlik alanındaki gelişmelerin yanı sıra ortak öneme sahip konular Irak ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak işbirliği yollarını ele aldığı ifade edildi.

Irak Cumhurbaşkanı Salih'in, görüşmede, Irak ile Körfez ülkeleri arasında ortak tarihi kardeşlik ve sevgi bağlarının olduğunu vurgulayarak, bu bağlamda ilişkilerin, daha fazla geliştirilmesi temennisinde bulunduğu aktarıldı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 15:52
  1. KİK
  2. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Abdullatif ez-Zeyyani

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