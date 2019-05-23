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Irak Cumhurbaşkanı ile Ürdün Kralı bölgedeki gelişmeleri görüştü

23 Mayıs 2019 Perşembe 23:37
Irak Cumhurbaşkanı ile Ürdün Kralı bölgedeki gelişmeleri görüştü

AMMAN (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, ülkesini ziyaret eden Irak Cumhurbaşkanı Salih ile başkent Amman'daki Besman ez-Zahir Sarayı'nda bir araya geldi.

İkili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı görüşmede, Ürdün ile Irak arasında başta ekonomi, ticaret ve yatırım olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmeye devam etme vurgusu yapıldı.

Kral Abdullah, Irak'ın güvenliği ve istikrarını sağlama konusunda her zaman Bağdat yönetiminin yanında olduklarını belirtti.

Filistin meselesinin de ele alındığı görüşmede Kral Abdullah, meşru haklarını elde etmeleri ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurmaları için Filistinlilere destek olunması gerektiğini yineledi.

İki lider ayrıca mart ayında Kahire'de düzenlenen üçlü zirveden çıkan sonuçlar çerçevesinde Ürdün-Irak-Mısır arasındaki iş birliği ve koordinasyonu genişletmenin önemini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, mart ayında Mısır'ın başkenti Kahire'de üçlü zirve gerçekleştirmişti. Zirvede, terörle mücadele ve stratejik ekonomik iş birliği başta olmak üzere çeşitli konular ele alınmıştı.

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Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 23:37
  1. Irak Cumhurbaşkanı
  2. Ürdün Kralı

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