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Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih: DEAŞ, Irak-Suriye sınırında varlık gösteriyor

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasında küresel gelişmelerin tetikleyici rol oynadığını belirterek, başarılı askeri mücadelelere rağmen örgütün halen Irak-Suriye sınırında varlık gösterdiğini söyledi.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:46
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih: DEAŞ, Irak-Suriye sınırında varlık gösteriyor

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasında küresel gelişmelerin tetikleyici rol oynadığını belirterek, başarılı askeri mücadelelere rağmen örgütün halen Irak-Suriye sınırında varlık gösterdiğini söyledi.

Salih, Süleymaniye'deki Amerikan Süleymaniye Üniversitesi tarafından düzenlenen 6. Süleymaniye Forum'unda yaptığı konuşmada, Irak'taki güvenlik durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Irak güçlerinin DEAŞ'a karşı elde ettiği zaferlerin inkar edilemez bir gerçek olduğunu ve sahada örgüte karşı askeri olarak önemli başarılar elde edildiğini ifade eden Salih, "Ancak şu ana kadar DEAŞ'a karşı köklü bir temizlik yapılamadı. DEAŞ unsurları, Irak-Suriye sınırında yer yer varlık göstermeye devam ediyor." dedi.

Radikal suç örgütünün ortaya çıkmasında küresel gelişmelerin de tetikleyici olduğunu hatırlatan Salih, DEAŞ'tan kurtulmanın uzun soluklu bir mücadele olduğunu belirterek, terörün bir daha baş göstermemesi için çatışmalarda yıkılan bölgelerin yeninden imar edilmesi ve orada yaşayan insanlara iş fırsatı sunulması gerektiğinin altını çizdi.

- Irak'ta terörden sonra en önemli sorun yolsuzluk

Irak Cumhurbaşkanı, terörün yanı sıra başa çıkmaları gereken bir diğer önemli sorunun da yolsuzluk olduğuna dikkati çekerek, "Yolsuzluk devlet kurumlarının bozulmasına sebebiyet veriyor. Şiddet, sorun ve krizlerin ortadan kaldırılması için ilk önce yolsuzlukla mücadele edilmesi lazım. Eğer yolsuzlukla mücadele edebilirsek, halkına hizmet götüren başarılı bir ülke oluruz." diye konuştu.

Salih, "Irak son 40 yıldır istikrar yüzü görmedi ve dünyada böyle bir durumda olan başka bir ülke neredeyse yok." ifadelerini kullandı.

"Irak'ın durumu iyi mi? Elbette istenilen düzeyde değil" diyen Salih, şunları kaydetti:

"İnsanların büyük sorunları var ancak iyiye doğru bir gidişat söz konusu. Sahada da bu yönde iyi gelişmeler yaşanıyor. Örneğin Basra'daki Şii vatandaşlar Şii Başbakanı hizmet yoksunluğu nedeniyle eleştirebiliyor."

- Irak "İran- Körfez" hattındaki çekişmenin parçası olmak istemiyor

Son olarak İran- Körfez hattında yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Salih, İran ile Körfez ülkeleri arasında bir çekişme yaşandığının farkında olduklarını ve Irak olarak bu çekişmenin bir parçası olmamak için mücadele verdiklerini ifade etti.

Salih, Irak'ın ulusal çıkarlarını korumanın en doğal hakları olduğunu vurguladı.

Süleymaniye'de akademisyen, gazeteci ve Iraklı siyasetçilerin katılımıyla düzenlenen forum yarına kadar devam edecek.

 

 

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:46
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