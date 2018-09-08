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Başkonsolosluğun ateşe verilmesi sonrası İran, Irak Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın Basra kentindeki gösteriler sırasında başkonsolosluğunun ateşe verilmesi nedeniyle Irak'ın Tahran Büyükelçisi Racih Sabır Ubud el-Musevi'yi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığı belirtildi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 10:18
Başkonsolosluğun ateşe verilmesi sonrası İran, Irak Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

İran, Irak'ın Basra kentindeki gösteriler sırasında başkonsolosluğunun ateşe verilmesi nedeniyle Irak'ın Tahran Büyükelçisi Racih Sabır Ubud el-Musevi'yi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığa çağrılan Irak büyükelçisine gerekli uyarıların yapıldığını belirtti.

"IRAK HÜKÜMETİ VERDİĞİ GÜVENCELERİ HAYATA GEÇİRMEDİ"

Irak güvenlik güçlerinin İran'ın Basra Başkonsolosluğu binasını korumada "ihmalkâr" davrandıklarını ifade eden Kasımi, İran'ın "şiddetli itirazlarının" Büyükelçi Musevi'ye iletildiğini aktardı. Kasımi, şu bilgileri paylaştı:

"İran Dışişleri Bakanlığı Basra Körfezi Masası Sorumlusu da Basra polisinin, bu konudaki duyarsızlığı nedeniyle şaşırdığını ve Irak hükümetinin diplomatik kanallarla verdiği güvenceleri hayata geçirmediğini anlattı."

Kasımi, görüşmede Musevi'den söz konusu itirazları Bağdat'a iletmesini ve olaydan sorumlu kişilerin bir an önce tutuklanmasını istediklerini kaydetti.

BASRA'DAKİ GÖSTERİLER

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde, "kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara" karşı başlayan ve giderek alevlenen gösteriler sırasında dün akşam bir grup, İran'ın Basra Başkonsolosluğunu basmış ve ateşe vermişti.

İran, göstericiler tarafından Basra'daki Başkonsolosluğunun yakılmasının ardından Irak'la arasındaki Şelamçe Sınır Kapısı'nı kapatmıştı.

Basra'daki gösteriler sırasında daha önce devlet televizyonu ile Şii parti ve milis güçlere ait binalar da ateşe verilmişti.

Basra halkının 8 Temmuz'dan bu yana "yeterli kamu hizmeti sunulmadığı, elektrik ve su sıkıntısı, işsizlik ve yolsuzluk" gibi gerekçelerle düzenlediği gösterilerin şiddeti son günlerde arttı.

Olayları bastırmak için güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu iki ayda 20'den fazla gösterici hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 10:18
  1. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi
  2. Irak'ın Tahran Büyükelçisi Racih Sabır Ubud el-Musevi
  3. İran'ın Basra Başkonsolosluğu

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