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Irak, bir Fransız DEAŞ üyesini daha idam cezasına çarptırdı

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Irak’a teslim ettiği bir Fransız uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi daha idam cezasına çarptırıldı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 21:05
Irak, bir Fransız DEAŞ üyesini daha idam cezasına çarptırdı

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Irak’a teslim ettiği bir Fransız uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi daha idam cezasına çarptırıldı.



Irak’ın başkenti Bağdat’taki ceza mahkemesinde görülen davada, geçtiğimiz Şubat ayında SDG’nin Irak’a teslim ettiği terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu kanıtlanan Fransız uyruklu Mustafa Merzuki idam cezasına mahkum edildi. Bağdat’taki ceza mahkemesince dün görülen başka bir davada ise terör DEAŞ üyeliğinden suçlu bulunan Leonard Lopez, Kevin Gonot ile Salim Machou adlı Fransız uyruklu 3 kişi idama mahkum edilmişti. Fransız mahkumlar, Irak Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yargılanarak suçlu bulunmuştu.


Böylece SDG’nin geçen Şubat ayında Irak’a teslim ettiği toplam 9 Fransız uyruklu DEAŞ üyesinin 4’ü idam cezasına çarptırılmış oldu.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 21:05
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