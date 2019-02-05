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"Irak, başka ülkeye saldırı yeri olamaz"

Bina Koalisyonu lideri Hadi Amiri:- "Irak, Suudi Arabistan dahil başka hiçbir ülkeye karşı saldırı yeri olamaz"

05 Şubat 2019 Salı 16:45
"Irak, başka ülkeye saldırı yeri olamaz"

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi Komutanlarından ve meclisteki Bina Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri, ülke topraklarının başka ülkeye saldırı amaçlı kullanılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Amiri, Bağdat'ta Bina, Reform ve İmar Koalisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, "Ülke olarak ABD'nin askeri varlığı başta olmak üzere aşmamız gereken zorluklar var." dedi.

ABD'nin Irak'taki askeri varlığına izin vermeyeceklerini ifade eden Amiri, "Irak, Suudi Arabistan dahil başka hiçbir ülkeye karşı saldırı yeri olamaz. Anayasa, yabancı askeri varlığı reddediyor." şeklinde konuştu.

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi de, "Meclis olarak yabancı güçlerin Irak'tan çıkarılması için 55 milletvekilinin imzalı talebini aldık." diyerek, "Bunu Mart ayında başlayacak oturumlarda ele alacağız ancak önce Irak'ın istikrara kavuşmasını beklemeliyiz. Daha sonra yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasını konuşalım." şeklinde konuşmuştu.

Meclis Birinci Başkan Yardımcısı Hasan el-Kaabi ise ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması için meclisten yasa çıkaracaklarını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan CBS televizyonunda yaptığı açıklamalarda, ABD'nin Irak'taki üssüne çok para harcadığını ve bu üssü orada tutabileceklerini belirterek, "Irak'taki üssü tutmak istememin nedenlerinden biri İran'ı biraz izlemek istiyorum çünkü İran gerçek bir sorun." demişti.

- ABD'nin Irak'taki askeri varlığı

ABD, 2003 yılında işgal ettiği Irak'ta, yaklaşık 166 bin askeriyle Aralık 2011'e kadar varlık göstermiş, bu tarihten sonra eski Başkan Barack Obama'nın talimatı üzerine, tüm askerini Irak'tan çekmişti.

Ancak terör örgütü DEAŞ'ın, 10 Haziran 2014'te ortaya çıkmasından sonra dönemin Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin çağrısı üzerine, ABD yeniden askerlerini Irak'a göndermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığının yayımladığı son verilere göre, iki ülke arasında 2014 yılında imzalanan askeri stratejik anlaşma uyarınca Irak'ta 5 bine yakın ABD askeri bulunuyor.



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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 16:45
  1. Bağdat
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