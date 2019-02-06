"Irak başka ülkelere zarar verme noktası olamaz"

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Şiilerin en büyük dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani, Irak'ın başka ülkelere zarar verme noktası olmasını kabul etmeyeceklerini belirtti.

Sistani'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, dini mercinin, Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert ile Necef'te ikamet ettiği evinde bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada Sistani'nin şu ifadeleri yer aldı:

"Irak, tüm komşu ülkeler ve barışı seven hükümetlerle, iç işlerine karışılmadan, egemenliği ihlal edilmeden ortak çıkar temelinde dengeli ve iyi ilişkilere sahip olmak istiyor. (İran'ı işaret ederek) Irak'ın başka ülkelere zarar verme noktası olmasını kabul etmeyiz."

Sistani, Irak hükümetinin, yolsuzlukla mücadele ve Basra'daki halka hizmet konusunda yakın zamanda ilerleme kaydetmesi gerektiğini vurguladı.

Terör örgütü DEAŞ meselesine dair Sistani, Iraklıların örgüt nedeniyle büyük zarar gördüğünü, sığınmacıların evlerine geri dönmesi ve tahribata uğrayan bölgelerin yeniden imar edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Ali Sistani ayrıca bireysel silahlanmaya ilişkin bu silahların devlet tarafından toplatılması gerektiğini vurgulayarak hükümetin suikast ve adam kaçırma gibi yasa dışı eylemlerin karşısında durmasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü Amerikan CBS televizyonunda yaptığı açıklamalarda, ABD'nin Irak'taki Aynu'l Esed Üssü'ne çok para harcadığını belirterek, "Irak'taki üssü tutmak istememin nedenlerinden biri İran'ı biraz izlemek istiyorum, çünkü İran gerçek bir sorun." demişti.





