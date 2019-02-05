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Irak Başbakanı'ndan Trump'a yanıt

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi:"Topraklarımızın herhangi bir ülke tarafından başka ülkelere saldırılması için kullanılmasını kabul etmeyiz"

05 Şubat 2019 Salı 21:11
Irak Başbakanı'ndan Trump'a yanıt

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Irak topraklarının başka ülkelere saldırı için kullanılmasını kabul etmeyeceklerini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'tan bu yöndeki açıklamasını geri almasını istedi.

Abdulmehdi, başkent Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, ABD Başkanı Trump'ın sözlerine atfen, "Topraklarımızın herhangi bir ülke tarafından başka ülkelere saldırılması için kullanılmasını kabul etmeyiz." dedi. Irak Başbakanı, Trump'ın konuyla ilgili açıklamasını geri almasını istedi.

Irak'ta ABD askeri üssünün bulunmadığını savunan Abdulmehdi, Iraklı askerlerin eğitimi için sadece ABD'li müsteşarların bulunduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü Amerikan CBS televizyonunda yaptığı açıklamalarda, ABD'nin Irak'taki Aynü'l Esed Üssü'ne çok para harcadığını belirterek, "Irak'taki üssü tutmak istememin nedenlerinden biri İran'ı biraz izlemek istiyorum, çünkü İran gerçek bir sorun." demişti.

- ABD'nin Irak'taki askeri varlığı

ABD, 2003 yılında işgal ettiği Irak'ta, yaklaşık 166 bin askeriyle Aralık 2011'e kadar varlık göstermiş, bu tarihten sonra eski Başkan Barack Obama'nın talimatı üzerine, tüm askerini Irak'tan çekmişti.

Ancak terör örgütü DEAŞ'ın, 10 Haziran 2014'te ortaya çıkmasından sonra dönemin Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin çağrısı üzerine, ABD yeniden askerlerini Irak'a göndermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığının yayımladığı son verilere göre, iki ülke arasında 2014 yılında imzalanan askeri stratejik anlaşma uyarınca Irak'ta 5 bine yakın ABD askeri bulunuyor.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 21:11
  1. Bağdat
  2. Irak
  3. Trump

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