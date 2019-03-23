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Irak Başbakanı'ndan, meclise "Musul valisini görevden alın" çağrısı

Başbakan Adil Abdulmehdi, meclise, kentteki feribot faciasında "ihmali" olduğu gerekçesiyle Musul Valisi Nofel Hammad Agub ve yardımcısını görevden alması çağrısında bulundu

23 Mart 2019 Cumartesi 01:41
Irak Başbakanı'ndan, meclise "Musul valisini görevden alın" çağrısı

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, meclise, kentteki feribot faciasında "ihmali" olduğu gerekçesiyle Musul Valisi Nofel Hammad Agub ve yardımcısını görevden alması çağrısında bulundu.

Abdulmehdi, yaptığı yazılı açıklamada, vali ve yardımcısının görevden alınması talebinin, "görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde apaçık ihmal, görevi kötüye kullanma ve kamu malının heder edilmesi gibi ulaşılan bir takım soruşturma sonuçları" neticesinde gerçekleştiğini belirtti.

"Başbakanın önerisi üzerine meclisin, vali ve yardımcısını görevden alma yetkisi" olduğuna işaret eden Abdulmehdi, "Yukarıda belirtilen hususlar gereğince vali ve yardımcısını görevden almanızı öneriyoruz." ifadesine yer verdi.

Başbakan Adil Abdulmehdi, dün, Musul Valisi Agub'u, 100’ün üzerinde insanın hayatını kaybetmesine yol açan Dicle Nehri açıklarındaki feribotun batması olayında açılan soruşturma süreci tamamlanana kadar görevinden uzaklaştırmıştı.


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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 01:41
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