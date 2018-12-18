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Irak başbakanından "kabine yakında tamamlanacak" açıklaması

18 Aralık 2018 Salı 23:12
Irak başbakanından "kabine yakında tamamlanacak" açıklaması

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, kabinenin perşembe ya da gelecek hafta tamamlanacağını söyledi.

Abdulmehdi, Bağdat'taki haftalık basın toplantısında yaptığı konuşmada, 22 kişilik hükümet kabinesinin 17'sinin meclisten geçerek güvenoyu almasını "başarı" olarak nitelendirirken, "Geri kalan bakanlıklar da perşembe ya da gelecek hafta sahiplerini bulacak." dedi.

Irak'taki güvenlik durumunun iyileştiğini savunan Abdulmehdi, "Ancak bu, DEAŞ'ın tamamen yenildiği anlamına gelmiyor. Irak'ın sorunları büyüktür, tek aşamada çözülmesi zordur." ifadesini kullandı.

Adil Abdulmehdi, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarıyla ilgili Irak'ın tutumuna da değinerek, "Bu konuda Avrupa ülkelerinden Irak'a karşı büyük bir anlayış ve dayanışma söz konusu. ABD tarafıyla da geniş diyaloğumuz var. Onlar da Irak'ın durumuna karşı anlayış içerisinde." diye konuştu.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'nin Bağdat ziyareti sonrası Kürt güçlerinin (Peşmerge) Kerkük'e geri dönme ihtimaliyle ilgili soruya Abdulmehdi, "Federal hükümet, Kerkük'te uzlaşı ve güvenliği sağlamaya çalışıyor. Hükümet, Kerkük'teki güvenliği oradaki tüm bileşenlerin katılımıyla gerçekleştirmeden sorumludur. Kerkük'te bazı konularda da tüm taraflarla anlaşma çerçevesinde dengeyi sağlamak gerekiyor." yanıtını verdi.

Irak Kürt Bölgesel Yöneitmi'nin (IKBY) Irak 2019 yılı bütçesindeki payının artırılmasına ilişkin Abdulmehdi, tüm ülke kentlerini rahatlatacak bütçe hazırladıklarını ifade ederek, "2019 bütçesi Maliye Bakanlığı tarafından hazırlandı. IKBY ve diğer kentler arasında dengeyi tutturmayı amaçlıyoruz. IKBY'deki memur ve Peşmerge maaşlarının ödenmesindeki sıkıntıyı biliyoruz. Bütçe konusunda daha adaletli bir yöntemle çözüm çabasındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Abdulmehdi, ABD askerlerinin ülkenin batısındaki Enbar bölgesine yerleşerek üs kurduğu iddiaları ve bunun hükümetin onayı çerçevesinde olup olmadığı sorusunu, "Hükümetin onayı dışında hiçbir şey mümkün değil." şeklinde yanıtladı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 23:12
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