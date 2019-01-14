0553 313 94 23

Irak Başbakanı'ndan "Bağdat ve Paris kardeş kent olsun" önerisi

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'a Paris ve Bağdat'ın kardeş kent olması önerisinde bulundu

14 Ocak 2019 Pazartesi 17:42
Irak Başbakanı'ndan "Bağdat ve Paris kardeş kent olsun" önerisi

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'a Bağdat ve Paris'in kardeş kent olmasını teklif etti.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Abdulmehdi, resmi temaslarda bulunmak üzere Bağdat'a gelen Le Drian ve beraberindeki heyeti çalışma ofisinde kabul etti.

Açıklamada basına kapalı gerçekleşen görüşmede tarafların iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldığı kaydedildi.

Fransa'yı bir "dost ülke" kabul edip, ortaya koyduğu rol vesilesiyle ikili ilişkilere önem verdiklerini belirten Abdulmehdi, iki ülke arasındaki ekonomi, kültür ve eğitim alanındaki ilişkilerin daha da genişletileceğine inandıklarını aktardı.

Terörle mücadele ve bölgenin istikrarı için Irak ve Fransa arasındaki koordinasyonun daha da güçlendirileceğini söyleyen Abdulmehdi, Fransa ile özellikle terörle mücadele alanında ortaklığın geliştirilmesinden yana olduklarını ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak yapımı bir örgüt olmadığını belirten Abdulmehdi, "DEAŞ radikal fikirlerin ürünüdür." dedi.

Irak devrik lideri Saddam Hüseyin döneminden kalan ülke borçlarının Paris yönetimi tarafından silinmesini de hatırlatan Abdulmehdi, bundan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, Paris ve Bağdat'ın kardeş kent olma önerisini Fransız Bakan'a sundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian da Irak'ta yeni kurulan hükümete destek verdiklerini belirterek, ikili ilişkileri güçlendirme isteklerini Bağdat yönetimine göstermek için ziyareti gerçekleştirdiklerini ve Irak'ın yeniden inşasında desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Le Drian, herhangi bir takvim belirtmeden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da Irak'ı ziyaret edeceği bilgisini paylaştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 17:42
  1. Bağdat
  2. Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian
  3. Irak
  4. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uşak Ticaret Borsası
    1. Uşak Ticaret Borsası
    2. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    3. Benzin ve motorine bir zam daha!
    4. "Bir artı bir eşittir üç, dört oluyor"
    5. Irak Başbakanı'ndan "Bağdat ve Paris..
    6. Futbol: 20. Mercedes-Benz Ege Kupası
    7. Kuyumcu hırsızları güvenlik kamerasına..
    8. Iğdır'da yarın okullar tatil mi? Iğdır..
    9. Tunus'un en büyük sendikası grev..
    10. Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
    11. Bu kadarına pes! Çılgın sürücü,..
    12. Murat Sivrikaya kimdir?
    13. Kanuni'nin mirasına restorasyon tehdidi
    14. 'Dünya'da yok' dendi! Üniversite..
    15. Ünlü iş adamı FETÖ'den tutuklandı
    16. Yunus Samet'e Volkan Demirel sürprizi
    17. Kamerun'da Anglofon ayrılıkçılara..
    18. Kadın taraftarlar sosyal medyada..
    19. Van'da yarın okullar tatil mi? Van 15..
    20. Nükleer tehdidi fark ediyor! Zırhlı..
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!