0553 313 94 23

Irak Başbakanı İbadi: İran için ülkemizin çıkarını riske atamayız

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, İran'ın hükümet kurma sürecindeki müdahalelerine ilişkin olarak, "Üzerimizdeki sorumluluk, halkımız ve ülkemizin çıkarını İran ya da başka komşu ülke için riske atmamayı gerektiriyor." ifadesini kullandı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 00:12
Irak Başbakanı İbadi: İran için ülkemizin çıkarını riske atamayız

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Bağdat'ta bir grup gazeteciyle yaptığı görüşme sırasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Irak'ta hükümet kurmak için meclis büyük grubunun kurulmasına değinen İbadi, lideri olduğu Nasır Koalisyonun üyesi ve Başbakanlık adayı için ismi geçen Falih Feyyad'ın koalisyonu temsil etmediğini ifade ederek, "Koalisyon adına siyasi hareketlerde bulunursa kendisine yargı yolunu açarız." dedi.

'KOMŞU ÜLKENİN SUYU KESME HAKKI YOKTUR'

İbadi, Feyyad'ı hem Milli Güvenlik Müsteşarlığı hem de Haşdi Şabi Başkanlığından azletmişti. Basra'da yaşanan içme suyundan zehirlenme vakalarının nedenleriyle ilgili inceleme başlatacaklarını kaydeden İbadi, İran'ı işaret ederek, "Komşu ülkenin el-Karvan Nehri'nden Şat'ül Arap'a gelen suyu kesme hakkı yoktur. Bu hususta kendileriyle konuşacağız." dedi.

"İran'ın hükümet kurma sürecindeki müdahalelerine" ilişkin İbadi, "Üzerimizdeki sorumluluk halkımız ve ülkemizin çıkarını İran ya da başka komşu ülke için riske atmamayı gerektiriyor." diye konuştu.

'SİYASETE ALET EDİLMEMESİ GEREKİR'

Kerkük'ün son durumu hakkında İbadi, "Hiçbir siyasi parti, Kerkük'ü terk etmek zorunda bırakılmadı. Bazı tarafların kendileri Kerkük'e tekrar dönmeyi boykot etti. Göçmenlerin kente dönmeleri konusunun da siyasete alet edilmemesi gerekir." ifadelerini kullandı. İbadi, yarın açılacak ilk meclis oturumuna Başbakan sıfatıyla katılacağını sözlerine ekledi.

Irak Meclisinde, 12 Mayıs seçimleri sonrası yarın ilk oturum düzenlenirken oturum en yaşlı üye sıfatıyla Muhammed Ali Zeyni tarafından yönetilecek.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 00:12
  1. ırak
  2. iran
  3. haydar el ibadi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yozgat'ta korkutan yangın! 5 daire kullanılamaz hale geldi
    1. Yozgat'ta korkutan yangın! 5 daire..
    2. Mahmud Abbas'a sunulan konfederasyon..
    3. Türkiye-Katar Kültürlerarası Sanat..
    4. Irak'ta 'en büyük koalisyon' oluşturuldu
    5. Sudan'dan, Orta Afrika'daki barış..
    6. Erbil'de 22 yıl önce katledilen..
    7. İsrail Hayfa yakınlarında askeri..
    8. Irak Başbakanı İbadi: İran için..
    9. Beşiktaş Bursa'da son dakikalara takıldı
    10. Sokak düğününe silahlı saldırı! 2 kişi..
    11. İsrail Deniz Kuvvetleri denize açılan..
    12. Hakkari'de 2 terörist öldürüldü
    13. Siirt'te etkisiz hale getirilen..
    14. Netanyahu, aklınca rest çekti.....
    15. Pizza salonuna pompalı tüfekle..
    16. Emre Belözoğlu, Erzurum’da da..
    17. Her şey bir anda oldu! 8 araç..
    18. TSK açıkladı: Hakkari'de ÇNRA namlusu..
    19. Lübnan'dan ABD'ye kınama! 'Atılan..
    20. 'Motosikletli grubun' son görüntüleri..
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17 yıl sonra bir ilk!
    Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17 yıl sonra bir ilk!
    Dışişleri Bakanlığı'ndan Trablus açıklaması: Endişe duyuyoruz
    Dışişleri Bakanlığı'ndan Trablus açıklaması: Endişe duyuyoruz
    Rusya ve Azerbaycan imzayı attı! Türkiye'ye 1 milyon ton
    Rusya ve Azerbaycan imzayı attı! Türkiye'ye 1 milyon ton

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    AK Parti halka sordu! Yerel seçimler öncesi geniş çaplı araştırma
    AK Parti halka sordu! Yerel seçimler öncesi geniş çaplı araştırma
    Ürdün, Mısır ve BAE'den ABD'ye büyük tepki
    Ürdün, Mısır ve BAE'den ABD'ye büyük tepki