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Irak Başbakanı Haydar el-İbadi: Görevimiz halkın taleplerini yerine getirmek

Irak Başbakanı İbadi, halkın kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve haklarını talep edebileceğini, hükümetin görevinin bunları karşılamak olduğunu vurguladı.

17 Temmuz 2018 Salı 10:04
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi: Görevimiz halkın taleplerini yerine getirmek

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, halkın elektrik kesintileri, işsizlik ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi amacıyla yaptığı gösteriler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Irak Başbakanlık ofisinden yapılana açıklamaya göre, başkent Bağdat'taki Haşdi Şabi'nin karargahını ziyaret eden İbadi, halkın kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve haklarını isteme hakkına sahip olduğunu belirterek, "Bizim görevimiz, bu talepleri yerine getirmek, barışçıl yollarla ifade edilen isteklere karşılık vermek, suistimal edenleri izole etmek" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü DEAŞ karşısında zafer kazanan güvenlik güçlerinin inşa ve imar kampanyasına katkı sağlayacağını vurgulayan İbadi, güvenlik güçleri ile vatandaşlar arasındaki iş birliği ve beraberliğin devamını temenni etti.

Irak'ın tek gelir kaynağı ham petrol ihracatının büyük bir kısmını tedarik eden güneydeki Basra vilayetinde, 8 Temmuz Pazar günü başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef ve son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.

Kaynak: AA  

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 10:04
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