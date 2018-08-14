Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'den Ankara'ya ziyaret!

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Ankara'ya geldi. İbadi'yi Esenboğa Havalimanı'nda, Ankara Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile diğer yetkililer karşıladı.

İki ülke arasındaki ilişkileri görüşmek üzere Türkiye'ye gelen İbadi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Haydar el-İbadi arasında gerçekleştirilmesi öngörülen baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, iki ülke arasındaki iş birliğinin her alanda geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel konular da değerlendirilecek.

İki lider, görüşmelerin ardından ortak basın düzenleyecek.