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Irak Başbakanı Abdulmehdi'den "Kerkük'te istikrar" vurgusu

10 Ocak 2019 Perşembe 22:03
Irak Başbakanı Abdulmehdi'den "Kerkük'te istikrar" vurgusu

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) Kerkük'teki binalarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı asması sonrası yaşanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflardan kentteki istikrarın korunmasını istedi.

Başbakanlık resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Abdulmehdi, başkent Bağdat'ta Irak Meclisi'nde bulunan KYB''li bazı Kerkük milletvekilleri ile bir araya geldi.

Görüşmede Abdulmehdi, Kerkük'teki istikrarın korunması, çeşitli unsurların bir arada yaşaması ve farklılıklara saygı duyulmasının önemini vurguladı.

Abdulmehdi ayrıca şu an odaklanılması gereken konunun Kerkük'e hizmet götürmek ve Anayasa'ya uygun şekilde çalışmak olduğunu ifade etti.

Irak Başbakanı Abdulmehdi, dün Kerkük'te yaşanan bayrak krizine ilişkin yayınladığı yazılı açıklamada, "Kerkük, IKBY'nin Anayasada belirlenen sınırları dışında ve tartışmalı bölgeler arasında yer alıyor." ifadelerini kullanmıştı.

- KYB'nin parti binalarına bayrak asması

Süleymaniye merkezli KYB, önceki gece Kerkük kent merkezinde bulunan ve bir yıldan uzun süredir indirdiği IKBY bayraklarını yeniden astı.

Bayrakların asıldığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan KYB, Kerkük'ün tartışmalı bölgeler arasında yer aldığını ve bayrak asma hakkının olduğunu savundu.

Gelişmenin hemen ardından güvenlik güçleri sokak ve caddelere asılan IKBY bayraklarını indirirken, parti binasına asılanlara ise dokunmadı.

- Kerkük meselesi ve IKBY bayrağı

Peşmerge güçleri, 16 Haziran 2014'te Irak ordusunun terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasından sonra Kerkük'te boşalttığı üslerine konuşlanmaya başlamıştı.

Kerkük'ü fiili olarak 3 yıl boyunca denetimi altında tutan IKBY, Mart 2017'de nevruz kutlamaları sırasında Kerkük Kalesi'nde IKBY bayrağını göndere çekmiş, tüm resmi kurumlara da bu bayrağın asılmasını talep etmişti.

Türkmen ve Arapların itirazı üzerine harekete geçen Irak Meclisi ise bayrağın göndere çekilmesini reddetmişti.

Bayrağın göndere çekilmesiyle başlayan kriz daha sonra eski IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin Haziran 2017'de gayrimeşru referanduma gideceklerini ve buna Kerkük'ün de dahil edildiğini duyurmasıyla giderek tırmanmıştı.

Referandum sonrası Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin 16 Ekim 2017'de düzenledikleri askeri operasyonla Kerkük tamamen Bağdat'ın kontrolüne geçmiş ve Peşmerge güçleri de çatışmadan IKBY'ye çekilmişti.




Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 22:03
  1. Bayrak
  2. IKBY
  3. Irak
  4. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi
  5. Kerkük

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