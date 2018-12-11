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Irak Başbakanı Abdulmehdi:"ABD'nin İran'a yaptırımlarının parçası değiliz"

11 Aralık 2018 Salı 21:46
Irak Başbakanı Abdulmehdi:"ABD'nin İran'a yaptırımlarının parçası değiliz"

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD'nin İran'a yaptırımlarının parçası olmadıklarını söyledi.

Abdulmehdi, Bağdat'ta yaptığı haftalık basın toplantısında, "Yaptırımlarla ilgili tutumumuzu yineliyoruz. Irak, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının parçası değil. Irak'ın bundan muaf tutulması konusunu görüşmek için yakında ABD'ye heyet göndereceğiz." dedi.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına uyacaklarını bildirmişti.

Hükümet binaları ve bazı yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'nin trafiğe açılan yollarının bir daha kapatılmayacağını kaydeden Abdulmehdi, "Bu karardan tüm engellemelere rağmen geri dönmeyiz. Bölgenin bir kısmının açılması dahi halka önemli mesajlar verdi. Yetkili, halkla aynı ortamda yaşamalı." diye konuştu.


Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 21:46
  1. ABD Yaptırımları
  2. Adil Abdulmehdi
  3. Irak
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