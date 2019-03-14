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Irak Başbakanı Abdulmehdi Suudi Arabistan'a gidecek

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi:"Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi geliştirmek ve komşu ülkelere açılım politikası bizim için stratejik önem taşıyor"

14 Mart 2019 Perşembe 15:02
Irak Başbakanı Abdulmehdi Suudi Arabistan'a gidecek

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ikili ilişkileri güçlendirmek ve bazı anlaşmalar yapmak amacıyla yakında Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Irak Başbakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulmehdi, başkent Bağdat'ta Suudi Arabistan Yatırım ve Ticaret Bakanı Macid el-Kasbi ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, Riyad'la tüm alanlarda ilişkileri geliştirmek istediklerini dile getiren Abdulmehdi, "Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi geliştirmek ve komşu ülkelere açılım politikası bizim için stratejik önem taşıyor." dedi.

Yakında Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini aktaran Irak Başbakanı, bu ziyaretle ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesini hedeflediklerini ve bu kapsamda bazı önemli anlaşmalara imza atılacağını kaydetti.

Suudi Arabistanlı Bakan Kasbi de Irak'ın güvenlik, istikrar ve kalkınmasıyla iki ülke çıkarı için ortak anlaşmaların yapılmasının önemine değindi.

Irak'ın yeniden imar sürecinde de rol almak istediklerini belirten Kasbi, ekonomik, petrol ve elektrik alanında da destek sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Görüşmede, Suudi Arabistan'ın eski Bağdat Büyükelçisi ve halen Körfez İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürüten Samir es-Sebhan, Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Bakan Yardımcısı Abdulaziz el-Abdulkerim ile Suudi Arabistan'ın Bağdat Büyükelçisi Abdulaziz eş-Şammari de yer aldı.

Irak'ta Ekim 2018'de göreve gelen Başbakan Abdulmehdi, henüz yurt dışı ziyareti gerçekleştirmedi.

- Ruhani'den hemen sonra Suudi Arabistan yatırım heyeti Bağdat'ta

Bağdat'a dün akşam geç saatlerde gelen Suudi Arabistan heyeti, bugün ilk olarak Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'le görüşmüştü.

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'yle de görüşmesi beklenen heyetin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ardından Irak'a gelmesi dikkati çekti. Ruhani, 3 günlük Irak ziyaretini dün akşam tamamlayarak ülkesine dönmüştü.

Bağdat yönetimi son dönemde başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleriyle ilişkilerini iyileştirmeyi hedefliyor.

İki ülke yetkilileri 2017'de, "Irak ve Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi" oluşturmak için anlaşma imzalamıştı.

Saddam Hüseyin rejiminin 1990'da Kuveyt'i işgal etmesinin ardından Irak-Suudi Arabistan ilişkileri tamamen kopmuştu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:02
  1. Irak
  2. Suudi Arabistan

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