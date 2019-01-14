Irak Başbakanı Abdulmehdi ile Ürdün Kralı Abdullah'tan "Filistin" vurgusu

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin davasının korunması ve Kudüs'ü savunmanın önemine vurgu yaptı.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Abdulmehdi, Bağdat'ta resmi temaslarda bulunan Kral Abdullah ile çalışma ofisinde bir araya geldi.



Görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ile bölgenin son gelişmeleri ele alındı.



İkilinin Filistin meselesini tartıştığı görüşmede, Filistin davasının korunması ve Kudüs'ü savunmanın önemine vurgu yapıldı.



Görüşmede ayrıca iki ülkeyi ilgilendiren meselelerin ele alındığı aktarılarak, bölgedeki tansiyonun tırmanışının durdurulması için safları birleştirmenin önemine dikkat çekildi.

Resmi ziyaret için Irak'a gelen Kral Abdullah, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile de bir araya gelmişti.