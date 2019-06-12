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Irak Bahreyn'deki çalıştaya katılmayacak

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:06
Irak Bahreyn'deki çalıştaya katılmayacak

BAĞDAT (AA) - Irak'ın Filistin meselesiyle ilgili Bahreyn'in başkenti Manama'da bu ay düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına katılmayacağı bildirildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu konferansla ilgilenmiyoruz ve katılmayacağız." dedi.

Sahhaf, Irak'ın Filistin halkının hakkı ve davasına yönelik prensipleri ile tutumunda değişiklik olmadığını vurguladı.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

- Filistin yönetiminden boykot çağrısı

Filistin yönetimi, çalıştaya katılmayacağını açıklarken, konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere boykot çağrısı yapmıştı.

Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de dün Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini iddia etmişti. Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani ise bugün, ülkesinin Bahreyn'deki çalıştaya katılıp katılmayacağı konusunda kendisinin bir bilgisi olmadığını söylemişti.


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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:06
  1. Bahreyn
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