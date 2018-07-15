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Irak ayakta! Tansiyon çok yüksek

Bağdat’a sıçrayan gösteriler nedeniyle hükümet güvenlik alarmı verdi.

15 Temmuz 2018 Pazar 09:53
Irak ayakta! Tansiyon çok yüksek

İşsizlik, yoksulluk ve elektrik kesintileri yüzünden Irak’ın güneyinde patlak veren halk gösterileri başkent Bağdat'a sıçradı. Bağdat’ın batısındaki Şiilerin yoğunlukta yaşadığı eş-Şule bölgesinde de vatandaşlar sokağa dökülerek hükümet karşıtı gösteri düzenledi. Göstericiler, ana caddede toplanarak yetkilileri istifaya çağırdı.

SU YOK, ELEKTRİK YOK

Protestolar, geçen pazar günü Basra’da başladı. Eylemcileri bastırmak isteyen polisin açtığı ateşte bir kişinin can vermesi tepkiyi daha da arttırdı. Irak Başbakanı İbadi, petrol zengini eyalette yetkililerle temaslarda bulunurken, Büyük Ayetullah Ali el Sistani’nin Basra temsilcisi Abdül Mehdi el-Kerbelayi cuma namazı sırasında yaptığı konuşmada göstericilere destek verdi. 29 yaşındaki Abdullah Halid isimli bir gösterici, Fransız AFP ajansına, “İnsanlar aç, su yok, elektrik yok” diye tepkisini dile getirdi. Eylemler Necef, Maysan ve Bağdat’a da sıçradı. Maysan’da önceki akşam iki kişinin gösterilerde vurularak ölmesinin ardından can kaybı üçe çıktı.

İBADİ DEVREYE GİRDİ

Başbakan İbadi ise öfkeyi yatıştırma konusunda ilk adımı atarak yetkililere petrol sahalarında görevli korumaların yasal statü sorununun çözülmesi talimatı verdi. Korumalar sözleşmeli olmadığı için içişleri bakanlığına bağlı olanlar gibi sosyal haklardan yararlanamıyor. Öte yandan Reuters Ajansı, Başbakan İbadi’nin başkomutan olarak güvenlik birimlerini  alarma geçirdiğini bildirdi. 

İSTİKRARSIZLIK HENÜZ AŞILAMADI

- ABD işgali, Saddam’ın devrilmesi, iç savaş ve DEAŞ ile mücadele sonrasında Irak henüz istikrarı sağlayabilmiş değil.

- OPEC’e göre Irak, en büyük ikinci hampetrol üreticisi. Ancak petrol zenginliği, ülkeyi refaha çıkarmaya yetmiyor.

- Resmi rakamlara göre işsizlik yüzde 10.8. Ancak gençler arasında bu oran iki katına çıkıyor. Ayrıca Irak nüfusunun yüzde 60’ı 24 yaş altı.

- Mayıs ayında yapılan genel seçimlerde sürpriz bir şekilde yolsuzlukla mücadele sözü veren Şii imam Mukteda el Sadr galip çıktı.

- Sadr, Şii kökenli rakip Haydar el İbadi’nin de yer alacağı bir hükümet kurmak istedi. Irak’ta seçimlerin elektronik yapılması bazı şaibelere yol açmıştı. Yüksek mahkemenin elle oy sayımı kararı hükümet çalışmalarını erteledi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 09:53
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