Irak açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı

Irak Parlamento Başkanı Muhammed el-Halbusi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Irak'a daha fazla su bırakılmasını kabul ettiğini açıkladı.

Dün Erdoğan ile bir araya gelen Halbusi yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta Basra olmak üzere Irak'ın tüm vilayetlerine su ulaşmasını sağlamak amacıyla talebimizi kabul etti" dedi.