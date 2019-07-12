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Irak 44 askerin kemiklerini İran’a teslim etti

Irak yönetimi, 1980-1988 yılları arasında İran ile yapılan savaşta ölen 44 askerin kemiklerini İran’a teslim etti.

12 Temmuz 2019 Cuma 13:08
Irak 44 askerin kemiklerini İran’a teslim etti

Irak yönetimi, 1980-1988 yılları arasında İran ile yapılan savaşta ölen 44 askerin kemiklerini İran’a teslim etti.


Irak Sınır Kapıları Kurumu, yaklaşık 40 yıl önce yaşanan Irak-İran savaşında hayatını kaybeden 44 İranlı askerin kemiklerinin iade edildiğini açıkladı. Askerlerin kemikleri, Şelamca Sınır Kapısı’ndan İran tarafına törenle teslim edildi. Törene, Uluslararası Kızılhaç Komitesinden (ICRC) yetkililer de katıldı. Toplam 44 cesedin 21’inin kimliğinin tespit edildiğini kaydeden yetkililer, cesetlerin Irak’ın Basra ile Misan illerinde yapılan ortak çalışma sonucu bulunduğunu söyledi.


Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin döneminde 1980-1988 yılları arasında süren İran- Irak savaşı, yaklaşık bir milyon kişinin hayatına, 150 milyar dolar maddi hasara, her iki ülkede de ağır yıkımlara yol açmıştı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:08
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