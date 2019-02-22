Irak, 300 Kuveytli esirin cesedini teslim etti Irak, 1990 yılında Saddam Hüseyin rejimi döneminde işgal ettiği Kuveyt’ten kaçırıp öldürdüğü 300 Kuveytli esirin ceset kalıntılarını bugün ülkelerine teslim etti.

Irak, 1990 yılında Saddam Hüseyin rejimi döneminde işgal ettiği Kuveyt’ten kaçırıp öldürdüğü 300 Kuveytli esirin ceset kalıntılarını bugün ülkelerine teslim etti.

1990 yılındaki Kuveyt işgali ve 1991 yılındaki Körfez Savaşı’nda kaybolan Kuveytli ve Iraklı kişileri Arama Komisyonu üyesi ve Basra Polis Müdürü Reşit Fleyih yaptığı açıklamada, son 15 yıl içerisinde süren arama çalışmaları sonucu kaybolan 300 Kuveytli esirin cesetlerinin kalıntılarının bulunduğunu söyledi. Irak’ta kaybolan Kuveytli sayısının 613 olduğunu belirten polis, bugüne kadar bunların 300’ünün bulunduğunu ve Kuveyt makamlarına teslim edildiğini aktardı.

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