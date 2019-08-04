0553 313 94 23

İran'da idama mahkum edilen Kanadalı serbest bırakıldı

İran'da 2010 yılında idama mahkum edilen İran asıllı Kanada vatandaşı serbest bırakıldı.

04 Ağustos 2019 Pazar 10:29
İran'da idama mahkum edilen Kanadalı serbest bırakıldı

İran, idama mahkum ettiği İran asıllı Kanada vatandaşını serbest bıraktı. 

British Columbia eyaletinin Victoria kentinde yaşarken rahatsızlanan babasını görmek için gittiği İran'da 2008 yılında tutuklanan Saeed Malekpour, 2010 yılında yargılama sonucu idama mahkum edildi.

Yoğun hukuk diplomasisi

Kanada’da kurduğu internet sitesi aracılığıyla yaptığı müstehcen yayınların, İslam'a aykırı olması sebebiyle idam cezasına çarptırılan Malekpour, McGill Üniversitesi Uluslararası Hukuk Uzmanı Payam Akhavan’ın Kanada, BM ve uluslararası alanda yürüttüğü yoğun hukuk diplomasisi sonrası salıverildi.

Malekpour'un ülkeden çıkışına izin verileceğinin belli olması üzerine Kanada Dışişleri Bakanlığı, seyahat için gerekli belgeleri sağlayarak kendisini ülkeye getirdi.

Hukuk uzmanı Akhavan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'da aile üyeleri ve avukatı da dahil hiç kimsenin Malekpour'un ülkeyi terk etme planının farkında olmadığını belirterek, "Onu Kanada'ya getirme planının başarılı olacağından ve Kanada'ya ayak basana kadar her şeyin plana göre gideceğinden emin değildik. Bu yüzden hepimiz çok rahatladık." diye konuştu.

Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kanada, Saeed Malekpour’un ailesiyle tekrar bir araya geldiği haberini memnuniyetle karşıladı." ifadesi kullanıldı.

Maryam Malekpour da kardeşinin serbest bırakıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 10:29
  1. Kanada
  2. İran
  3. Payam Akhavan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düzce’de turizm hız kazanacak
    1. Düzce’de turizm hız kazanacak
    2. Ürdün Haşimi Krallığı Dışişleri Bakanı..
    3. Başkan Ataç, başarılı öğrenciyi..
    4. Kadıköy’deki kaza güvenlik kamerası..
    5. ABD’de ikinci silahlı saldırı: 10 ölü
    6. (Özel) Otizmli Muhammed’in radyoculuk..
    7. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    8. (Özel Haber) Kazı çalışmasında 5 bin..
    9. Yılana av olan alabalığın mücadelesi..
    10. Türk balıkçılar Rusya'daki nükleer..
    11. Uçurumda ceset bulundu
    12. (Özel) ’Beyaz’ isimli katır..
    13. Teröristlere 'Pençe' darbesi! 3 ölü
    14. Esenyurt'ta kurbanlık satışları sürüyor
    15. Tepebaşı ihtiyaç sahiplerini unutmuyor
    16. Görenler şaştı kaldı! Motor yerinden..
    17. MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli..
    18. İzmit’te temizlik çalışmaları sürüyor
    19. Simavlı muhtarların hizmet isteği
    20. Yavru kedi sıkıştığı yerden..
    21. ABD'de ikinci kanlı saldırı! Ölüler var
    22. Kutsal topraklarda 17 Türk hacı adayı..
    23. Üretici fındık bahçesine şenlik..
    24. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine..
    25. Elektrik akımına kapılan işçi hayatını..
    26. Finansal restorasyon ile bilançolar..
    27. Binali Yıldırım nikah töreninde..
    28. (Özel Haber) Aksaray Malaklısı 2 bin..
    29. İpten döndü! İdama mahkum edilen kişi..
    30. Doğa severlerin yeni rotası, Nüzhetiye..
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Otoban açılacak yatırımlar yağacak
    Otoban açılacak yatırımlar yağacak