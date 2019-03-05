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İPTAL"Suud trollerin yeni hedefi Süleyman Soylu" başlıklı haberimizi iptal ederek aşağıdaki haberi yayımlıyoruz.Saygılarımızla.AA

Suud trollerin yeni hedefi Süleyman Soylu- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Eyüpsultan'da terör örgütlerini hedef alan konuşması, Suud troller tarafından sosyal medyada, Arapça alt yazıyla "İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'yi eleştiren herkesi ve turistleri tehdit ediyor" başlığıyla servis edildi- Suud troller tarafından çarpıtılan konuşmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece FETÖ değil, PKK konusunda da büyük operasyonlar yapıyoruz. Eskidendi o. Haydi bakalım, dış ülkelerdeki PKK'lılar Türkiye'ye gelsin, havalimanında yakalıyoruz onları artık. Öyle hiçbir şeyden haberi olmayan Türkiye değil. Orada söyleyeceksin, gelip burada Antalya'da tatil yapacaksın... Eskidendi o işler, eskidendi" ifadelerini kullanmıştı

05 Mart 2019 Salı 17:48
İPTAL"Suud trollerin yeni hedefi Süleyman Soylu" başlıklı haberimizi iptal ederek aşağıdaki haberi yayımlıyoruz.Saygılarımızla.AA

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Eyüpsultan'da terör örgütlerini hedef alan konuşması, Suud troller tarafından sosyal medyada, Arapça alt yazıyla "İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'yi eleştiren herkesi ve turistleri tehdit ediyor." başlığıyla servis edildi.

Kaşıkçı cinayetini Türkiye'ye mal etmeye çalışan Suud trollerin yeni hedefi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu.

Sosyal medya hesaplarında Soylu aleyhine paylaşımlarda bulunan Suud troller, Bakanın İstanbul Eyüpsultan'da FETÖ'cü ve PKK'lıları hedef aldığı konuşmasını, Arap halkına yönelik yapmış gibi göstermeye çalıştı.

Soylu'nun konuşması, "İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'yi eleştiren herkesi ve turistleri tehdit ediyor." başlığıyla sosyal medyadan Arapça servis edildi.

Paylaşımlarda Bakan Soylu'nun Eyüpsultan'da 26 Şubat'ta yaptığı konuşmanın görüntülerinin altına, çarpıtılarak Soylu'ya ait olmayan, "Bu işin böyle sonlandığını düşünmeyin. Türkiye'ye dışarıda karşı çıkanlar, sonrasında da Akdeniz şehirlerinde ve Antalya'da tatil planı yapanlar, havalimanlarında polislerin aleyhlerinde hazırladığı dosya yığınıyla tutuklanacaklar. İnanıyorum ki sonrasında bize dünyada düşmanlık yapan kalmayacaktır. Aslında, şu anda da bize düşmanlık edebilen yok. Bunu böyle bilin." ifadeleri Arapça yazıldı.

- FETÖ'cü ve PKK'lıları hedef almıştı

Oysa Bakan Soylu, söz konusu konuşmasında, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı mücadelesini anlatıp büyük devletlerin büyük sıkıntılara göğüs gerdiğini belirterek, şunları kaydetmişti:

"Allah razı olsun, Dışişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, İstihbarat Teşkilatımız, bu dördümüz, dışarıda da büyük operasyonlar yapıyoruz. Sadece FETÖ değil, PKK konusunda da büyük operasyonlar yapıyoruz. Eskidendi o. Haydi bakalım, dış ülkelerdeki PKK'lılar Türkiye'ye gelsin, havalimanında yakalıyoruz onları artık. Öyle hiçbir şeyden haberi olmayan Türkiye değil. Orada söyleyeceksin, gelip burada, Antalya'da tatil yapacaksın... Eskidendi o işler, eskidendi. Bu milletin birliğine kastedeceksin, eskiden... Arkadaşlar seri seri dosyalar hazırlıyorlar, o dışarıda Türkiye düşmanlığını yapanlar için.

Dünya kime kalır bilmiyorum artık ama Türkiye artık küçük bir ülke değildir. Bu kadar açık ve nettir. PKK, yeniden umut bulmak için çaba sarfedecektir. Her terör örgütü böyledir. İllettir terör örgütleri. Ama biz onlara fırsat vermeyeceğiz Allah'ın izniyle."

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:48
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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