Bu görüntü Meclis'ten!.. İP'lilerle MHP'liler karşılaşmasın diye...

Meclis'te MHP-İyi Parti gerginliği yaşanıyor. Milletvekilleri arasında çıkabilecek olası bir kavga için önlemler alınmış durumda.

Bugün partililerin grup toplantıları vardı. Bu yüzden parti gruplarının ayrı koridorlardan salona girmesi için kapılar değiştirildi.

Partililerin karşı karşıya gelmemesi için adeta etten duvar örüldü.







"Bahçeli yaptı yapacağını"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında, "Geçtiğimiz hafta evimin önüne kadar uzanan hadiseye değinmek istiyorum. Yaşadığımız onca şeye rağmen artık beteri olmaz diyorduk ama Sayın Bahçeli yine yaptı yapacağını. Türk siyasetine, kara bir leke çaldı. Ne Türkiye, ne de Türk milliyetçiliği için gelecek vaat etmediğini açıkça ortaya koydu.

Sayın Bahçeli, sen, Cumhuriyetin kurucu iradesinin, Türk milliyetçiliğinin bayrağını düşürdün. Sen onu, saray kapısına serecektin ki, biz razı olmadık. Milliyetçilik saray bahçelerinde kök salmaz. Kongrede önüme çıkacak cesaretin yok. Kendi delegenin karşısına çıkacak cesaretin yok.

İstanbul'dan aday çıkaracak cesaretin yok. Millete küfredenler iktidardan aldığı milyarlık ihaleler alanlar hayasızca sokakta geziniyor. Kapalı kapılar ardında Erdoğan bile tavır koyuyor ama senden ses yok." dedi.

Bahçeli'den çok konuşulacak cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise partisinin grup toplantısında Meral Akşener'le ilgili olarak şunları söyledi: "Don Kişot, yel değirmenlerine kılıç çekerek saldırırdı. Siyasi Don Kişotların da ilkeleri, çizgileri yoktur.

İP Genel Başkanı'nın söylemleri zincirleme olaylara neden olmuştur. Bu şahıs MHP'ye nifak tohumları fırlatmış, zehir kusmuştur. İYİ Parti Genel Başkanı'nın kulağına kim fısıldadıysa ilkel bir şekilde partimize ve dava arkadaşlığımıza saldırmıştır.

Küçük ortak dedi, lastik adam dedi, paspas dedi. Yalanına yalan ekledi, bu iftiraları ayaklarımızın altında çiğniyor, muhatabına iade ediyoruz. Sosyal medyadan cevap verince Türkiye'nin konuştuğu olaylar vuku bulmuştur.

Adres vererek cevap verecek kadar çıldırmıştır. Davet verince icabet decen çıkacaktır, çıkmıştır da. Gidenler gayet normal protesto yaptılar. İl teşkilatımızdan habersiz bunu yaptıkları için görevden aldık. Ankara'dan adres verip Üsküdar'da olması, 2 kişiyiz diyip 3'üncü kişinin de videoya alması dikkatten kaçmamıştır.

"Bu nasıl bir şuursuzluktur?"

Evde kimler konuşlanmıştır. Üsküdar'da tuzak kurulmuştur. Hiçbir Türk kadınının kabul edemeyeceği bir uslupla cevap vermiştir. Erkekseniz gelin ulan diyebilir mi? Bu nasıl bir şuursuzluktur. Siyasi erime yaşıyorlar. Elle gelen düğün bayram diyoruz, gelecekleri varsa görecekleri olduğunu hatırlatıyoruz.

"MHP'nin lastik adamlarla işi olmaz"

MHP şehit ocağıdır. Yancı ve paspas değildir. MHP, Tükiye'nin kıvancı, son kalesidir. Lastik adamlarla işi olmaz. Aksini söyleyen edepsizdir, şahsiyetsizdir. Kim dil uzatırsa, el uzatırsa, ya dilini koparır, ya elini kırarız. MHP, toplaşılan tarla değildir. Türk Milleti'nin şeref sembolüdür."