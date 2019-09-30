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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hem şişi yaktı, hem kebabı! Dava arkadaşlarını böyle satışa getirdi

CHP ile kol kola girerek terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak kuran İYİ Parti'de İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, partisine oy veren ülkücüleri satışan getiren açıklamalarda bulundu.

30 Eylül 2019 Pazartesi 17:29

Terör soruşturması sonucu Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyeleri'ne atanan kayyımlara karşı İYİ Parti olarak ilkeli duruş sergilediklerini söyleyen İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama' suçundan 1 yıl 8 ay, "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 2 yıl 8 ay, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na da sahip çıktı. 

Hem şişi yaktı, hem kebabı!

CHP ile kol kola girerek terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak kuran İYİ Parti'de Buğra Kavuncu, “İYİ Parti olarak kayyum atamaları ve Kaftancıoğlu’na verilen ceza gibi konularda kutuplaşmaya sıkışmayan, ilkeli bir tutum takındık” diyerek partisine oy veren ülkücü seçmeni nasıl sattıklarını gözler önüne serdi.

PKK'lı Sakine Cansız'a sahip çıkan Canan Kaftancıoğlu’nu savundu

Kavuncu, bebek katili PKK’nın üst düzey yöneticiliğini yapan Sakine Cansız’ın, Fransa’da öldürülmesi sonrasında “İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder’ demiş Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti” paylaşımında bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı. 

İşte Kaftancıoğlu'nun Cansız için yaptığı o paylaşım:

 

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 17:29
  1. Van
  2. Mardin
  3. İstanbul
  4. Diyarbakır
  5. İYİ Parti
  6. Buğra Kavuncu
  7. Canan Kaftancıoğlu
  8. Sakine Cansız

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  • Hayırlı bin gunduzHayırlı bin gunduz48 dk önce
    Siz asıl rasim kütah ozanyalının nagehan çimentosından haber verin benim devletime iftira atan ....den

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